L'acqua è un bene prezioso, il convegno nazionale Fai al teatro Massimo

Sabato 24 febbraio, al teatro Massimo dalle ore 9.30 alle 13.30, il XXII Convegno Nazionale dei Delegati e Volontari FAI dal titolo "L'acqua di domani". Spunti e proposte per difendere un bene prezioso.

L’acqua è un bene prezioso ma è sempre più scarsa. In Italia siamo ricchi di acqua, ma rischiamo di diventare poveri. Sempre più spesso nel nostro Paese si assiste a situazioni locali in cui l’acqua a disposizione non è sufficiente per coprire la domanda complessiva. L’acqua è una risorsa preziosa che va difesa. È questo il tema dell’incontro che si terrà, durante il XXII Convegno Nazionale dei Delegati e Volontari FAI, al Teatro Massimo di Palermo, sabato 24 febbraio dalle 9.30 alle 13.30.

L’appuntamento sarà l’occasione per riflettere su un argomento di grande attualità, soprattutto dopo l’estate terribilmente siccitosa del 2017 e il piano di razionamento ipotizzato per la città di Palermo, che vede la disponibilità di una risorsa primaria, fino a oggi considerata inesauribile, farsi sempre più esigua, a causa di piogge insufficienti, sorgenti asciutte e falde inquinate. E per il Fai - Fondo Ambiente Italianosarà l’occasione per lanciare la nuova campagna di sensibilizzazione #salvalacqua, che ha l’obiettivo di promuovere una consapevolezza critica volta all’adozione di strumenti normativi, nuove tecnologie e buone pratiche.

Il FAI parte dall’esperienza di alcuni Beni gestiti che sono testimonianze di significativo carattere storico-culturale legate all’approvvigionamento dell’acqua in zone “estreme” come nel caso del Giardino Pantesco Donnafugata sull’isola di Pantelleria o del Giardino della Kolymbethra ad Agrigento, dove ancora oggi è attivo un sistema di captazione delle acque di impianto cartaginese. O come nel caso di Podere Case Lovara a Punta Mesco nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, dove in fase di recupero e di restauro, è stata messa in atto una gestione altamente efficiente del ciclo dell’acqua, con recupero delle acque meteoriche e delle acque di scarico.

Da questa concretezza di intervento parte l’impegno del FAI per unacampagna per l’acqua rivolta ai singoli cittadini, ai principali attori delle attività d’impresa (dai gestori ai consorzi, agli agricoltori, alle imprese) e al mondo della politica. La Fondazione diventa così portavoce di un nuovo modello di utilizzo della risorsa non più improntato allo sfruttamento intensivo bensì propedeutico allo sviluppo di una strategia per l’acqua basata su tre principi cardine: risparmio, recupero e riciclo e tutela del suolo.

Dopo i saluti del Vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao e del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ci saranno le riflessioni di Andrea Carandini, Presidente del FAI e del teologo. Vito Mancusosul valore dell’acqua, il punto di vista delle istituzioni con l’intervento di Silvia Costa, Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, di Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività culturali e di Michele Torsello, Direttore #Italiasicura, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Seguiranno il “punto sull’acqua” di Paolo Pagliaro, giornalista di La7, l’intervento di Vito Felice Uricchio, direttore dell’Istituto di ricerca sulle acque IRSA-CNR e del chimico Enrico Zanchi (CEO ENKI S.r.l.). Marco Magnifico, Vicepresidente Esecutivo FAI, introdurrà gli interventi dedicati all’attenzione del FAI per l’acqua e ne parlerà con Raffaele Bonsignore (Presidente di Fondazione Sicilia), con Michele Pontecorvo Ricciardi (Responsabile Comunicazione e CSR Ferrarelle SpA), con José Rallo (Amministratore Delegato Donnafugata) e Ferruccio Galmozzi (Digierre3 S.r.l.). A seguire gli interventi di Daniele Meregalli e Daniela Bruno, Responsabili Ufficio Ambiente e Paesaggio e Patrimonio FAI. È previsto un intervento di Vittorio Sgarbi, Assessore alla Cultura della Regione Siciliana. Le conclusioni saranno affidate adAndrea Carandini, Presidente Fai.

