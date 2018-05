Congresso nazionale dell'Associazione Forense, appuntamento al Santa Cecilia

Palermo, capitale italiana della cultura, si conferma luogo d'incontro culturale a trecentosessanta gradi. Arriva il turno dell'ottavo Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, una delle realtà forensi più importanti dell'intera nazione. Appuntamento per il 24 maggio - fino al 27 maggio - al Teatro Santa Cecilia.

L'Associazione promuove e rafforza il processo di realizzazione della rappresentanza unitaria dell’avvocatura italiana e ogni tre anni organizza il suo Congresso Nazionale, nel cui ambito si svolgono le procedure per l’elezione democratica degli organismi dirigenti. A volere fortemente la candidatura di Palermo, è stata l'associazione territoriale di riferimento, A.GIU.S, presieduta dall'Avvocato Francesco Leone, candidatura poi risultata vincente. Giovedì 24 maggio dunque il giorno tanto atteso, Palermo è pronta a ricevere circa duecento avvocati provenienti da oltre cinquanta città italiane. Una full immersion nel mondo forense, tantissime personalità di spicco ed un ampio dibattito sulle importanti tematiche che lo riguardano.

Il tema dell'ottavo Congresso Nazionale è "L’Avvocato in evoluzione. Un Professionista indispensabile per il Cittadino, l’Impresa, la Società ed il Paese”. Da mesi il Segretario Generale dell'associazione, Avvocato Luigi Pansini, è impegnato nella coordinazione dei lavori. In un'intervista per ANF TV ha parlato del congresso di Palermo, dei suoi scopi, nonchè dell'occasione come appuntamento di ritrovo con le varie sedi associate. L'evento, già dalla candidatura, è stato seguito da Luca Norato, dell'azienda palermitana di respiro internazionale, Unlocked.

A sottolineare l'importanza e la risonanza nazionale dell'evento, il patrocinio di: Cassa Forense, CNF, OCF, Confprofessioni, Ordine degli Avvocati Palermo e Città di Palermo. Non mancherà il Sindaco Leoluca Orlando tra i protagonisti della prima giornata, tantissimi i giuristi in attesa di partecipare, non solo ai lavori congressuali e alle tavole rotonde, ma anche a tutte le attività sociali previste a latere del congresso, come l'attesissima cena di gala finale presso Villa Malfitano, della fondazione Whitaker, nonché visitare le bellezze del capoluogo siculo.