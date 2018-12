Bicentenario della nascita dello zar del balletto classico, le iniziative al Regina Margherita

Il Liceo Coreutico Regina Margherita di Palermo (Dirigente scolastica Prof.ssa Pia Blandano) avrà l'onore di ospitare il ballerino e coreografo Toni Candeloro che terrá una conferenza venerdí 14 dicembre 2018 alle ore 9,30 presso il Liceo R. Margherita di Palermo (p.tta SS. Salvatore, 1).

L'evento è stato organizzato dalla Prof.ssa Laura Miraglia, docente di tecnica della danza classica del suddetto liceo. Nei giorni 13 e 14 dicembre pomeriggio il Maestro terrà anche due masterclass per gli allievi del suddetto liceo presso il Teatro Politeama di Palermo dalle ore 15 alle ore 18.00. La conferenza vuol essere una pragmatica analisi su come Marius Petipa sia riuscito ad introdurre in un linguaggio coreutico di classicismo puro preso in prestito dal movimento romantico: l’esotismo e le atmosfere dei luoghi, il tenebroso e il fantastico. Un’altra innovazione è stata l’introduzione della coreografia di massa. Petipa ha saputo declinare lo stile nobile francese con quello più virtuosistico italiano, temperando entrambi con lo spirito solenne della Russia zarista influenzando così enormemente la sua creatura: il balletto classico”.

Toni Candeloro è ritenuto una personalità unica nel mondo della danza per la sua prestigiosa carriera e per aver sviluppato un’approfondita conoscenza della storia della danza attraverso studi e ricerche; questo lo porta oggi ad essere riconosciuto dai teatri, musei, conservatori e università come grande divulgatore della danza, tant'è che di recente ha ideato e realizzato in collaborazione con diverse istituzioni e Università italiane e francesi un convegno a Parigi presso l'Auditorium de la Maison de Sciences de l’Homme-Paris Nord, al quale hanno partecipato storici, ricercatori e artisti provenienti da tutto il mondo. Toni Candeloro possiede inoltre una delle più ricche collezioni sull’arte intorno alla danza ospitata in grandi musei internazionali.balletto-classico-1918-2018