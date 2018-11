Voci dal foyer della Scala per un viaggio fra ricordi, poesia e musica all'Astoria Palace

Domenica 16 dicembre 2018 presso i locali dell' Astoria Palace Hotel di via Montepellegrino 62 il concerto "Da un vecchio palco della Scala", voci dal foyer per un viaggio fra ricordi, poesia e musica. L'appuntamento è inserito all'interno della rassegna "Quando le note sussurrano al cuore", liriche, romanze e canzoni per una domenica in salotto, un progetto curato dall'Associazione Culturale "Il Salotto del Gattopardo".