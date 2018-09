Toni Piscopo Quartet in concerto, la musica live della band sul palco del Tatum Art

Quando il jazz è per tutti, facendosi popolare per l’orecchio di chiunque. Il Toni Piscopo quartet suona venerdì 14 settembre alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. In scena il cantante Toni Piscop con Riccardo Randisi al pianoforte, Riccardo Lo Bue al contrabasso e Antonino Anastasi alla batteria. Il quartetto attinge il proprio repertorio dai classici della musica pop e jazz americana, proponendo i temi dei più grandi compositori come Gershwin, Carmichael, Arlen. Tra i brani in programma si potrà ascoltare “I Got Rhythm”, “Georgia”, “Over the rainbow”, ma anche “One note samba”, “That’s life” ed altri.