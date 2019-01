Serata rock anni Cinquanta, il concerto dei The Holy Cadillac al Berlin

Il locale che ha fatto la storia della movida in città sin dagli anni Novanta, apre le porte alla musica live, per un inizio weekend di completo divertimento.

Serata di aperitivi, rock e dance venerdì 1 febbraio al Berlin cafè in via Isidoro La Lumia 19. Si comincia alle 19 con l’apericena servita al tavolo. Alle 21,30 spazio alla musica con i The Holy Cadillac. Il trio è un progetto che nasce a Palermo a fine 2011 ed è portato avanti dal chitarrista-cantante Faber Gray, insieme al supporto del suo storico contrabbassista Giuseppe D'Angelo e Fabrizio Pezzino alla batteria. Una serata tra rock'n'roll italo-mericani, popswing e canzonette italiane e d'oltre oceano, indossando scarpe lucide e bretelle in tiro per fare divertire. L’obiettivo è reinterpretare con la musica il sogno degli anni Cinquanta. Seguirà dj set con Merlino dj.