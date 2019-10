La musica dei Litfiba, la cucina messicana: i Tammuria in concerto al Chiquito

Si apre alle 22 la serata dedicata alla grande musica dei Litfiba. Sul palco dal vivo i Tammuria - Tribute Band Litfiba Palermo, band tributo dello storico gruppo di Piero Pelù, ripercorrendo un lungo viaggio che abbraccerà la trilogia del potere anni 80/90.

Il Chiquito Mexican Grill è un vero ristorante messicano di ottima qualita' dove potete gustare tutte le specialità della cucina Tex-Mex accompagnata da un ottima Tequila , ma anche ottime Pizze all 'italiana. Non vi resta che prenotare per passare una serata Rock&roll. La band composta dal leader Davide Tammuria (voce), Marco smeraldi (basso e cori), Marco Giangrande (tastiere) e Davide lombardo (batteria) dà vita ad un live scoppiettante che vede in scaletta i brani più famosi della band fiorentina.

I Tammuria nascono nel 2015 a Palermo sotto la spinta di una grande passione per i Litfiba di cui la band propone delle fedeli cover grazie a scenografie originali e a un sound ricco e corposo.