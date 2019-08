Sabù Alaimo in concerto, il live a Godrano e anche al Food Fest di Misilmeri

Sabato 24 agosto il cantautore siciliano Sabù Alaimo si esibirà live a Godrano (PA) in occasione di Miss Star Fashion (dalle ore 21:30 - ingresso gratuito). Lunedì 26 agosto, invece, sarà live al Food Fest di Misilmeri - Palermo (Piazza Comitato 1860 - dalle ore 21:00 - ingresso gratuito), dividerà il palco con vari artisti tra cui Bianca Atzei. Uno spettacolo a 360 gradi tra musica e cabaret con la presenza del comico Antonio Pandolfo. Precedentemente il tour ha portato Sabù in diverse città della Sicilia (Palermo, Catania, Trapani, Agrigento) e a Roma e Milano. Presenterà l’ultimo album dal titolo "Generazione Digitale”.

Salvatore Alaimo, in arte Sabù Alaimo, cantautore siciliano; comincia a muovere i primi passi tra varie band interpretando il rock italiano. Partecipa (con la band "Sabù E La Vigilia") a diverse manifestazioni musicali tra cui il Premio della musica italiana 2001\2-(Radio Italia). Il percorso artistico di Sabù viene condizionato positivamente da degli incontri formativi con Gaetano Curreri (Stadio), Beppe Carletti (Nomadi) e altri.

Tra varie esperienze di studio e concerti nel 2008 “Sabù e la vigilia” con la supervisione artistica di Riccardo Piparo (TI.PI.CAL) producono l’album “Schemi”,il singolo del disco “Cosa Resta” viene trasmesso in molte radio nazionali. Il quartetto “Sabù E La Vigilia” è più volte ospite nella trasmissione televisiva “Insieme” (Antenna Sicilia) e TGS studio. Nel 2009 “Sabù e la vigilia”, con il brano “Meglio di Cosi” entrano a far parte della compilation prodotta da Edel Italia, dove vengono raccolte le migliori canzoni della manifestazione "Sanremo Web" (Festival di Sanremo 2009). Nel 2010 la band è ospite in una tappa di RTL (MTV).

Nel 2011 Sabù collabora alla scrittura del brano “L’illusione”, brano che vince il premio R.E.A. Radio e televisioni associate. L’anno successivo il cantautore siciliano ritorna alla scrittura di un nuovo album dal titolo “Logica egoistica”. L’uscita del disco matura nel 2013 e nonostante il nome artistico rimanga “Sabù E La Vigilia” il progetto da band si trasforma in solista. Nel 2014 il nome del progetto cambia nome in “Sabù Alaimo” e viene realizzato un nuovo singolo, con la produzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music) dal titolo “Petrolio”, con cui arriva tra i 60 finalisti di Sanremo nuove proposte 2014.

Nell’inverno dello stesso anno Sabù Alaimo apre dei concerti di Luca Carboni. Nella primavera 2017 termina la produzione del nuovo disco, il 23 giugno pubblica un singolo per il web dal titolo “Stiamo Dormendo” di cui segue un lungo tour estivo. Il 27 novembre esce il nuovo album “Generazione Digitale”, con il rispettivo tour, il primo singolo estratto dall'album è "Il Viaggio", Il 6 luglio 2018 esce il singolo (estratto dallo stesso album) “Sicilia Innocente”, nel videoclip del brano partecipano gli attori Salvo Piparo e Ester Vinci. Il 12 ottobre 2018 esce in radio e in digital download “Sogni Multimediali”, terzo singolo estratto dallo stesso album.