Arpa e voce in un live, da Merlino il concerto di Romina Copernico

Un concerto con l’arpa e la voce, ma anche l’occasione per scoprire la propria anima. Romina Copernico suona domenica 17 gennaio alle 18, all’ora del the e della torta, al Merlino wine bar in via Trapani 3D a Palermo.

Romina Copernico, con la sua voce e l'incantevole musica della sua Arpa condurrà verso luoghi magici e nascosti dell’essere. L’obiettivo è fare Percepire sensazioni di leggerezza e di riscoperta dell’io in una nuova veste. La potente armonia dell’arpa e la profondità della voce della Copernico porteranno ovunque si desideri, con la connessione del "cuore" attraverso la musica. Su richiesta sarà offerta la possibilità di una lettura della vostra sfera emotiva, con il contatto diretto sullo strumento. Ingresso libero.