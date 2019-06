Riccardo Simoncelli band in un live dal sound rock, il concerto al Mille e una notte

Una serata a tutto rock, col migliore dei cavalieri sul tema da schierare. La Riccardo Simoncelli band suona il 13 giugno al Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire o dell’aperitivo servito al tavolo o del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica. In scaletta tanti brani rock, con un occhio particolare agli U2, band amatissima da Riccardo Simoncelli.