Tatum Art, il piano di Randisi incontra il contrabbasso di Rosciglione e la batteria di Munari

Una serata per incontrare la storia della musica che suona live. Il pianista Riccardo Randisi incontra il contrabbassista Giorgio Rosciglione 79 anni, e il batterista Gege' Munari, 85 anni, suonano il 30 maggio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Rosciglione e Munari hanno scritto la storia del jazz italiano e che continuano ad esibirsi con inossidabile energia e immensa classe.