Un viaggio tra stili, culture e contaminazioni: il Quintetto Bislacco in concerto al Politeama

Martedì 3 aprile, alle 21, il Quintetto Bislacco si esibirà al Politeama Garibaldi. Ancora un appuntamento di prestigio per la stagione 2018 di Amici della Musica di Palermo, con la direzione artistica di Donatella Sollima. Il gruppo, formato da Walter Zagato (violino), Duilio Galfetti (violino e chitarra), Gustavo Fioravanti (viola), Marco Radaelli (violoncello), Federico Marchesano (contrabbasso), eseguirà musiche di Bach, Strauss, Rossini, Mozart, Gershwin, Parker, Rouse.

ll repertorio del Quintetto Bislacco abbraccia una musica senza confini, un infinito viaggio tra i mondi possibili, le culture, gli stili, le tradizioni, contaminato da irriverenti gags, musicali e non, che tengono gli ascoltatori costantemente attenti e curiosi, con l’orecchio teso al suono e al piacere dell’udire. Un nuovo modo di ascoltare la musica suonata con strumenti “classici”. Capolavori della storia che si intrecciano senza barriere, sottolineando che il grande fascino della musica è proprio quello di non avere limiti.

Dal 2005 il Quintetto Bislacco ha cominciato un’inarrestabile ascesa che lo ha portato a partecipare ai più grandi festival internazionali di musica. Vincitori di numerosi concorsi come il Luigi Nono, Orpheus Prijs Antwerpen, Vittorio Veneto, i cinque musicisti provengono da orchestre differenti: il Teatro Regio di Torino, il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra della Svizzera Italiana, la Filarmonica della Scala. Oltre a una lunga collaborazione con la Radio Svizzera Italiana (dal 2007), la formazione ha affiancato l’exploit radiofonico a Rai Radio3 in Festival 2009 riscuotendo un enorme successo di pubblico, critica e radioascoltatori. Nel giugno dello stesso anno la casa discografica Stradivarius ha pubblicato l’opera prima “Jokes”.

La promozione del disco ha portato il gruppo a Roma, Bologna e Milano e successivamente ai Festival internazionali più importanti d’Italia: le “Settimane musicali di Grado”, le “Serate concertistiche della svizzera Italiana”, “Tra ville e giardini”, “Musica in Villa”, “Musicastelle”, fino a “I suoni delle Dolomiti” e il “Festival di Stresa 2010” dove il Bislacco è stato ufficialmente riconosciuto “miglior evento” dal pubblico e dalla critica. Il 2010 è stato anche l’anno che ha visto il quintetto protagonista in due puntate della trasmissione televisiva “Paganini” della RTSI, nella quale vengono invitati i solisti e i cameristi più importanti della scena musicale mondiale; per questa occasione sono stati preparati 12 videoclip in Full HD con i brani più significativi del repertorio del Quintetto Bislacco. Numerosi, inoltre, i loro concerti in Spagna, Cina, Taiwan e Stati Uniti.

Il costo dei biglietti va dai 10 ai 20 euro. Gli under trenta potranno usufruire della promozione “Largo ai giovani”, con biglietti al prezzo di 1 euro, scaricando il coupon sul sito.