Omaggio agli Stadio, il concerto della band Stadio Mobile sul palco del Palab

La band delle band italiane. Quella che ha attraversato gli anni, collaborando con artisti da Lucio Dalla a Vasco Rossi, senza perdere mai la freschezza e vincendo in Festival di Sanremo.

Gli Stadio di Gaetano Curreri saranno omaggiati venerdì 18 gennaio alle 22, in occasione del debutto degli Stadio Mobile capitanati d Giovanni Butticè, al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò). Non mancheranno brani fondamentali della discografia degli Stadio tra cui Grande figlio di puttana, C'è, Acqua e sapone, Ballando al buio fino alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo Un giorno mi dirai. Il pubblico potrà usufruire del servizio ristorante, della pizzeria e dell’area bambini sin dalle 20.