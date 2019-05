Pink Floyd night tra vinili e buona musica, il concerto all'Officina Di Dio

Una serata mai vista! Una grande Festa Floydiana con il progetto A Pink Floyd Experience dal vivo, una selezione speciale di vinili e tanti ospiti.

La band formata da Giuseppe Pitarresi (Chitarre), Rocco Tarantino (Voce), Manfredi Crisà (Batteria), Anna Abbate (Voce, Cori), che per l’occasione si avvarrà anche della collaborazione di Magda Loriano (Voce, Cori), Luca Giuffrida (Basso) e Giovanni Vassallo (Sassofono), in linea con la filosofia del progetto volto a condividere e riuscire a racchiudere al proprio interno più realtà riguardanti la sfera dei Pink Floyd unendo spettacolo, storia e aspetti culturali, vedrà la partecipazione di tanti ospiti: Francesco Visconti e Pino “Pinus” Cantiani - The Lunatics, Giorgio Spica - Welcome to the machine, Tullio Lo Cicero - Limpid Green, Joshua Frederick Rosss - Inside Out.

Responsabile delle tematiche narrative all'interno dello spettacolo, sarà l’attore e regista teatrale Emanuele Martorana, che mediante la simbiosi tra musica, parole e suoni evocherà le atmosfere dei più grandi successi che ha reso la band britannica un'icona. Per l'occasione verrà allestito anche un corner con una selezione di vinili per scambio compra vendita curato da Carlo Tarantino Marlon Vintage Store. Chiunque avesse voglia di comprare, scambiare o vendere può portare i dischi!



