4 marzo 1943 ma nel 2019, omaggio a Lucio Dalla in un concerto tributo al Teatro Jolly

Buon compleanno Lucio Dalla. Buon secondo anno di vita Futura. È una serata speciale quella della band tributo Lucio Dalla, che festeggia due anni di attività musicale, sempre all’insegna di uno dei più grandi cantautori italiani, con uno show intitolato “Omaggio a Lucio”, lunedì 4 marzo al Teatro Jolly in via Domenico Costantino 54.

La band suonerà i più grandi successi di Dalla - che il 4 marzo 2018 avrebbe compiuto 76 anni - nei suoi arrangiamenti originali, con una formazione speciale. Sul palco, il leader della band Giovanni Buttice e gli altri musicisti si faranno infatti affiancare da Ricky Portera e Germano Seggio. Portera suonerà i brani di Dalla, ma anche quelli degli Stadio, band di cui è stato fondatore e che per anni ha accompagnato Lucio Dalla in tour. In scaletta: “Caruso”, “Attenti al lupo”, “Canzone” e tanti altri brani. I biglietti costano da 15 a 18 euro, compresi di prevendita e si possono comprare al botteghino del teatro, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30 e sul sito www.teatrojolly.eu. Il concerto è organizzato da In the Spot Light.