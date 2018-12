Santo Stefano universitario, all'Officina Di Dio il concerto tributo alla musica di Ligabue

Un mercoledì di vero rock italiano, per festeggiare Santo Stefano al suono di Luciano Ligabue. Gli AcquarioPalude e il loro tributo al cantante d Correggio sono i protagonisti del concerto di mercoledì 26 dicembre alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi. La band guidata da Sergio Ciulla suinerà i più famosi brani del rocker e qualche chicca per gli appassionati.