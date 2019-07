Lenny Kravitz in un tributo, il concerto omaggio dei Sex al Mille e una notte

Quest’anno ha compiuto 55 anni e ha ancora un fisico da urlo. Palermo celebra il mito di Lenny Kravitz con il tributo dei Sex, il 19 luglio al Mille e una notte, il baglio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica. La band suonerà i più noti brani del cantante, simbolo totale del rock e di sex appeal. In scaletta: “American woman”, “Fly away”, “Low” e tanto altro.