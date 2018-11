Tributo a Jamiroquai, il concerto dall'eco tutta pop sul palco dell'Officina Di Dio

Una serata di totale omaggio al pop della band di Jason "Jay" Kay, la più pop del mondo. Il fenomeno mondiale Jamiroquai sarà celebrato mercoledì 7 novembre alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi. Sul palco Davide Fanni alla voce, Maurizio Tiranno al piano, Alfio Maria Lo Faso al basso, Michele D'Accardi alle chitarre, Nello Carnevale alle percussioni, Gianfranco Cavallaro alla batteria, Anna Maria Mandalà e Roberta Lacca ai cori. In scaletta brani come “Cosmic girl”, “Space cowboy” e “Seven days in sunny june”.