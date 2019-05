Tributo Genesis con gli Oberon, il concerto dall'eco rock all'Officina Di Dio

Un sabato a tutto rock, per celebrare una delle più grandi band della storia della musica. Gli Oberon tributo Genesis, sono la band protagonista del nuovo appuntamento di “Officina rock & beer fest”, l’11 maggio alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. La band, capitanata da Joshua Ross attraverserà musicalmente tutta la storia della band, tra rock e psichedelia. In particolare il gruppo dedicherà la scaletta agli anni in cui della band faceva parte Peter Gabriel.