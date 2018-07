Shopping e musica, il concerto tributo ai Coldplay degli Square One al Forum

Gli Square One, la band tributo dei Coldplay, si esibirà giovedì 12 luglio a Forum Palermo e per l'occasione i negozi della galleria del centro commerciale resteranno aperti fino alle ore 22.

L'appuntamento, con il terzo concerto della rassegna estiva ForuMovida, è per le 21 nell'area della ristorazione. Il gruppo composto da Joshua Ross (voce e chitarra acustica), Luca Micale (batteria acustica ed elettronica), Paolo Virzì (chitarra elettrica), Salvatore Mastropaolo (basso elettrico) e Fabrizio Averna (tastiere e cori) proporrà al pubblico alcuni tra i brani più noti della band inglese come: Yellow, Fix You e Viva la Vida. Il concerto degli Square One sarà preceduto dall'esibizione de I Magda Loriano Duo che proporranno un divertente repertorio che va dai grandi classici degli anni Cinquanta fino alle hit pop/rock/blues, tra i brani in scaletta: Thinking out Loud di Ed Sheeran, Me so' Mbriacato di Mannarino e Ain't No Snshine di Bill Withers.

Il prossimo appuntamento con ForuMovida, la rassegna organizzata da Forum Palermo in collaborazione con l'associazione culturale Rock Show Eventi, si terrà il 26 luglio con i Radio Baccano, l'omaggio è a Gianna Nannini. I concerti sono gratuiti. A Forum Palermo si può arrivare con mezzi propri ma anche in Tram utilizzando la Linea 1 che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.