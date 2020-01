Big Ones in concerto da Roma a Palermo, tributo nazionale agli Aerosmith al Dorian

Per la prima volta a Palemo al Dorian i Big Ones il tributo Nazionale da Roma a agli Aerosmth. I Big Ones nascono come tributo portando la musica degli Aerosmith in giro per l'Italia e per l'Europa e suonando in luoghi prestigiosi come l'Alcatraz , il Live Club di Milano o il Superally in Olanda difronte a 40.000 persone.

Dlle 20 si potrà partecipare alla apericena o mangiare una pizza a seguire dopo il concerto si balla con Roberto Sarcona in consolle e Cristian Vinci alle percussioni.