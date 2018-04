Nancy Ferraro con Radioflores da Obicà, musica e aperitivo sulle terrazze della Rinascente

Continuano a riscuotere successo di pubblico gli appuntamenti con PalermoJam, format che unisce proposte gastronomiche di qualità e intrattenimento live.

Domenica 29 aprile alle 19,30 ci sarà la quarta data dell’happy hour organizzato da Obicà e Il Bar, con la musica a fare da piacevole sottofondo, tra un drink e un assaggio di eccellenze italiane, nella scenografica location delle Terrazze di Rinascente in Piazza San Domenico, nel cuore del centro storico di Palermo, il più grande d’Europa. Protagonisti di questa settimana saranno Nancy Ferraro e i Radioflores. Un sound di altri tempi, ma rivisitato in chiave pop. C’è una positiva mescolanza di generi nella musica dei Radioflores, capitanati da Nancy Ferraro. capitanati da Nancy Ferraro. Spazio così in scaletta ad autori come il Quartetto cetra, il Trio Lescano, Mina, ma anche a Simona Molinari, Amy Winehouse e Nina Zilli. In scaletta anche “That’s amore”, “Pippo non lo sa”, “All about that bass”.