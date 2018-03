Da giudice a cantante, da X-Factor al teatro Biondo: il concerto di Levante a Palermo

Dopo un anno straordinario all’insegna del successo dell’ultimo lavoro discografico “Nel caos di stanze stupefacenti”, del suo primo romanzo “Se non ti vedo non esisti” e il debutto televisivo a X Factor, il 22 marzo Levante è in concerto al teatro Biondo.

La cantautrice torna dal vivo in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo, più raccolto e adatto all’atmosfera elegante dei teatri: “Caos in teatro tour 2018” in cui porterà i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica. I brani dell’artista proposti dal vivo avranno arrangiamenti del tutto inediti.

Pseudonimo di Claudia Lagona, Levante nasce a Caltagirone nel 1987). Cresce tra la Sicilia, a Palagonia, e il Piemonte a Torino. Nel 2001, in seguito alla morte del padre, si trasferisce con la madre a Torino. Dopo la maggiore età vive per un breve periodo a Leeds, nel Regno Unito. Levante afferma di "essere cresciuta" con la musica di Meg, Cristina Donà, Bianco, Carmen Consoli, Mina, Janis Joplin, Tori Amos e Alanis Morissette.

Firma dapprima un contratto con l'A&A Recordings Publishing e l'Atollo Records, con il quale registra il brano Troppodiva con il nome di Levante e le Effemeridi, ma successivamente lascia Torino per recarsi a Leeds. Nel 2013, con l'etichetta INRI, incide il brano Alfonso, noto per il ritornello in cui canta “Che vita di merda” certificato disco d'oro nel 2017. Apre i concerti del “Sotto casa Tour” di Max Gazzè, Fiorello la invita alla sua Edicola e l'11 marzo 2014 esce il suo primo album Manuale distruzione che esordisce alla posizione numero 8 della classifica FIMI. L'album viene poi premiato come “migliore opera prima” dall'Academy Medimex.

È segnalata speciale su iTunes come artista 2014, selezionata da MTV tra I finalisti degli European Music Award di Glasgow come "Best italian act", finalista al Premio Tenco per il suo album d'esordio. Durante il “Manuale Distruzione tour”, che la vede sul palco insieme con Alberto Bianco, Daniele Celona, Federico Puttilli e Alessio Sanfilippo, partecipa al Concerto del Primo Maggio a Roma e alterna le sue date con le aperture dei concerti di “Un amore così grande tour” dei Negramaro.

Nel 2014 riceve la Targa Musica da Bere Artista Emergente, che ritira durante l'omonima manifestazione che si svolge al teatro CTM di Rezzato. Nel 2015 collabora con Daniele Celona, assieme al quale interpreta “Atlantide”, canzone inserita nell'album del cantautore torinese “Amantide Atlantide”. Partecipa all'edizione 2015 del festival South by Southwest (SXSW), nel mese di marzo. In occasione del suo show acustico in terra americana, presenta in anteprima assoluta Abbi Cura di Te, il singolo d'esordio del nuovo album.

L'album Abbi Cura di Te è candidato al Premio Tenco e il brano Le lacrime non macchiano è candidato nelle sezioni ‘Album in assoluto dell'anno' e ‘Canzone singola'. Con Ciao per sempre partecipa al Coca-Cola Summer Festival nella categoria Big. Il 6 giugno 2015 parte dal Miami Festival di Milano l'Abbi Cura Di Te Tour, che la porta a esibirsi dal vivo in 28 città italiane. Dopo una pausa estiva, dove apre alcuni concerti del tour di Paolo Nutini, il 24 ottobre 2015 riparte da Roma il tour invernale che fa tappa nei teatri e nei club delle principali città italiane.

Nel 2016 è ospite (assieme a Stash, leader del gruppo The Kolors) nella canzone Assenzio di J-Ax e Fedez, contenuta nel loro album Comunisti col Rolex. Il 1 febbraio 2017 pubblica in formato digitale il singolo Non me ne frega niente, che anticipa il nuovo album. Il 7 aprile 2017 viene pubblicato il suo terzo album Nel caos di stanze stupefacenti. Il disco presenta un duetto con Max Gazzè in Pezzo di me, nelle radio dall'11 maggio 2017. Il 19 maggio 2017 viene diffusa la notizia che la cantante parteciperà all'undicesima edizione del talent show X Factor in qualità di giudice insieme con Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi.

Il 27 ottobre 2017 esce il singolo Gesù Cristo sono io, terzo estratto dall'album Nel caos di stanze stupefacenti. Il 23 febbraio 2018 pubblica 1996 La stagione del rumore, quarto estratto dall'album. Nel settembre 2015 Levante ha sposato il disc jockey e polistrumentista Simone Cogo, noto al pubblico come The Bloody Beetroots, a Castell'Alfero in provincia di Asti. In un'intervista per Vanity Fair del maggio 2017, ha dichiarato di essersi separata. Nel novembre 2017, in un'intervista per il settimanale Chi, afferma di essere legata sentimentalmente al cantautore Diodato.