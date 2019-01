Jazz vanguard, il trio del pianista americano Aaron Diehl inaugura la rassegna al Tatum Art

Il primo jazz del 2019. Il jazz dei professionisti del genere. Il jazz internazionale che guarda a Palermo. Domenica 20 gennaio al Tatum art di Palermo inizia - con un primo set alle 19,30 e un secondo alle 21,30 - “Jazz vanguard”, la nuova rassegna del Tatum art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

A “sbagnare” musicalmente il palco sarà il trio del pianista americano Aaron Diehl, tra i più produttivi musicisti della sua generazione, che condividerà il palco con Paul Sikivie al baso e Lawrence Leathers alla batteria. La rassegna continuerà nelle settimane a seguire. Il 29 gennaio ci sono gli Human feel, il 3 febbraio il David Kikoski trio, il 10 febbraio il Marco Cappelli acoustic trio feat Oscar Noriega & shoko Nagai, il 17 febbraio Israel Varela the last labyrinth project featurin Ben Wendel, il 28 febbraio Dayana Stephens quartet featuring Aaron Parks Ben Street e Jeff Ballard, il 10 mazo Alice Ricciardi e Pietro Lussu, il 17 marzo Chiara Pancaldi e Roberto Tarenzi, il 24 marzo Johnny o’ neal, il 31 marzo Mauro Schiavone trio, il 7 aprile The italian trio e il 17 aprile New York motion. Partecipare ai singoli spettacoli costa 10 euro per il set delle 19,30 e 15 euro per quello delle 21,30.