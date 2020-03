Wanderlust Fly Lounge, aperitivo con la musica degli Hotze Convalis & King of the road

Aperitivo con Hotze Convalis & King of the Road. È per noi un onore ospitare la grande musica di un artista completo e ammirato in tutto il panorama cittadino, amato da tutti i Palermitani ha fatto della musica di strada la sua vocazione. Le sue note ci accompagneranno durante l'aperitivo: a soli 8 euro.

Tagliere composto da: tris di Salumi e Formaggi delle Madonie, Focaccia & Pizza. Possibilità di richiesta di tagliere vegetariano con verdure di stagione. Pass Ztl offerto da noi.

