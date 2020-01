Dal pop straniero e italiano ai brani più vintage, Duo Onesto in concerto da Spina

Domeniche con protagoniste donne che cantano e suonano, per concludere la settimana con in mano un drink e ascoltando buona musica. Continua anche il 9 febbraio alle 21,30 da Spina a Palermo in piazzetta della Messinese 6 il ciclo di concerti “Canzoni alla Spina”.

La serata comincia alle 19 con l’aperitivo servito al tavolo a base di salumi, formaggi, pizza, mandorle, olive e non solo. Seguirà il concerto del Duo Onesto, composto da Manfredi Messina (voce e tastiera) e Giulia Perriera (batteria), che mescola generi diversi riarrangiati in una chiave molto personale. Dal pop straniero e italiano recente ai brani più vintage fino a toccare la musica dance anni Novanta.