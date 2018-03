Palermo capitale italiana della cultura 2018, concerto di Diego Cannizzaro

“…bisogna comporre spesso ma poco alla volta, perché, alzandosi da tavola con appetito, si ha ben presto voglia di tornarci. Siate dunque più avari di musica, ricordando che le cose rare sono preziose.”. Con lo stesso equilibrio, descritto in poche ma incisive righe da Annibal Gantez (maestro di cappella e organista dei primi del ‘600), sabato 10 marzo alle ore 19 presso la Chiesa di San Domenico, il M° Diego Cannizzaro eseguirà le tre sonate per organo (Sonata Prima; Sonata cromatica; Sonata romantica) di Pietro Alessandro Yon.

Il concerto di presentazione si colloca nel calendario eventi “Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018” a cura della Fondazione Sant’Elia, con il prezioso ausilio dei PP Domenicani nella persona del priore Padre Sergio Catalano, ed è contestuale all’incisione del cd 4° volume “Pietro Alessandro Yon - Complete organ music” (Elegia Classic), contenente brani eseguiti dal M° Diego Cannizzaro all’organo Pacifico-Inzoli (1898), posto all’interno della Chiesa di San Domenico. Pietro Alessandro Yon (1886-1943), piemontese di nascita e statunitense di adozione, fu allievo di Angelo Burbatti, Roberto Remondi e Giovanni Sgambati. Erroneamente valutato come figura “minore” del panorama organistico, Yon fu in realtà uno dei più virtuosi compositori organisti del suo tempo che, grazie alla sua spiccata originalità, viene ad oggi considerato come il più attuale della musica del secolo scorso.

Yon fu sempre pronto a tessere relazioni proficue sul piano professionale, tanto da imporsi ben presto sulla scena concertistica internazionale. Le tre sonate del 4° volume rappresentano, senza dubbio alcuno, le composizioni più colte dell’intero suo corpus organistico. Diego Cannizzaro, ha conseguito con la lode la Laurea in Lettere Moderne ad indirizzo musicologico presso l'Università di Palermo con una dissertazione sull'arte organaria antica siciliana, il Diploma di Pianoforte col massimo dei voti presso il Conservatorio di Palermo ed il Diploma di Organo e Composizione Organistica con la lode presso il Conservatorio di Perugia sotto la guida di Wijnand Van de Pol, perfezionandosi successivamente in organo e clavicembalo con Luigi Ferdinando Tagliavini.

E’ ispettore onorario per gli organi storici dell’Assessorato ai BB.CC.AA. della Regione Siciliana ed organista presso la Cattedrale di Cefalù. Insegna organo principale e tastiere storiche presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta. E’ presidente del centro studi organari AUDITORIUM PACIS ed è direttore artistico del rassegna IN TEMPORE ORGANI che si svolge nell’intero territorio dalla Regione Sicilia.