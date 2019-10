Da Amy Winehouse a Stevie Wonder, la Cherry band in concerto al Chiquito

Una domenica di ottobre per rendere omaggio alla musica a 360 gradi. La Cherry Band vi aspetta domenica 20 ottobre 2019 in una location esclusiva e unica nel suo stile...parliamo del Chiquito Mexican Grill and pizza.

Una scaletta mista con brani di artisti italiani ed internazionali come Amy Winehouse, Stevie Wonder, Pino Daniele, Tina Turner, Michael Jackson e tanti altri. Dalle 20 il Chiquito apre i battenti della migliore cucina Tex-Mex della città e non solo, Burger, pizza e tanto altro troverete nei menù del locale. Dalle 22 tanta buona musica in della Cherry Band.