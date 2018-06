Oncoematologia pediatrica, al Verdura il concerto di beneficenza in favore dei bambini

Concerto di beneficenza sabato 30 giugno, alle 20.45, al Teatro di Verdura, della Skillie Charles Orchestra, organizzato dalle associazione Aslti, associazione siciliana lotta alle Leucemie e ai Tumori Infantili, e Spia, associazione siciliana per le immunodeficienze primitive.

“Le due associazioni da anni operano nel reparto - sottolinea Paola Traina, consigliera e volontaria di Aslti, - sono sempre in prima linea insieme ai genitori dei piccoli pazienti per contribuire a migliorare l'assistenza nell'unità operativa”. Grazie ai contributi delle due associazioni, e a quelli dei partner che collaborano nelle iniziative, sono state acquistate attrezzature, ristrutturate aree ludiche per i pazienti, avviati corsi per bimbi e adolescenti, promosse borse di studio. E' stata anche realizzata una casa di accoglienza per le famiglie che provengono da fuori Palermo. Il ricavato sarà destinato alla nuova sede dell' unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civico, diretta dal primario Paolo D'Angelo.

Ospiti della serata Jerusa Barros e Ernesto Maria Ponte. Per partecipare si può fare una donazione e ottenere così il biglietto. Per i punti di distribuzione dei biglietti, ci si può informare collegandosi ai siti delle associazioni. La Skillie Charles Orchestra nasce nel 2004 e prende spunto dalle radici della musica dei neri afroamericani, con la rilettura dei brani blues, gospel e soul. La band si caratterizza per la sezione fiati, per la ricercatezza di voci soliste e coriste e per la collaborazione con affermati musicisti siciliani: Michele Mazzola e Massimiliano Cusimano.