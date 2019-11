Giovedì rock da Officina Di Dio, il concerto live dei Bad Livers

Un altro giovedì a tutto rock. Per esaltare il genere musicale per eccellenza. Il più sconvolgente e il più trasgressivo. Continuano i grandi concerti-omaggio anche il 14 novembre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo.

Alle 22 saliranno sul palco i Bad livers. La band è composta da: Ferdinando Moncada, Davide Sbacchi, Federico Ciulla, Nicolò Pillitteri. In scaletta brani di: Zz top, Ben Harper, Black Keys, Stevie Ray Vaughan, Joe Cocker, Wilson Pickett, Tom Petty, Muddy Waters, Stealers Wheel, Creedence Clearwater Revival.