Christmas in song, concerto con aperitivo madonita aspettando il Natale

Appuntamento da MadoniEat il bistrot e corner shop di prodotti siciliani, madoniti con sede a Palazzo Butera a Palermo. Il 6 dicembre, a partire dalle ore 19,30, si terrà “Christmas in song - Concerto e aperitivo Madonita”.

Si tratta di un concerto celebrare l’attesa del Natale con le più belle canzoni cantautorali del panorama musicale italiano. Durante il concerto sarà servito anche un aperitivo con i prodotti del comprensorio madonita. L’evento è realizzato in collaborazione con Roberto Superchi e Y Cantor. Parte dei proventi della serata verranno devoluti in beneficenza. Per partecipare (costo del biglietto 18 euro) è obbligatoria la prenotazione mandando una mail a madonieat@gmail.com.