Amici della musica al Teatro Cicero, a Cefalù il recital al pianoforte di Carmen Sottile

Gli Amici della musica di Cefalù Salvatore Cicero ritornano con la stagione concertistica autunnale, in programma dal 16 novembre al 6 dicembre 2019 al Teatro Comunale Salvatore Cicero di Cefalù, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, il cinema Di Francesca e la Fondazione Mandralisca.

Ad aprire la rassegna sabato 16 novembre, alle 18.30, sarà il recital pianistico di un talento straordinario, quello della giovanissima Carmen Sottile. Iscritta al triennio accademico di pianoforte al conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo sotto la guida di Antonio Sottile, ad appena sedici anni si è già esibita in recital in numerose città italiane, ma anche in Francia, Inghilterra, Germania, Ungheria e Stati Uniti d’America. Ha vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali per giovani pianisti, tra cui il Dinu Lipatti di Roma, il Flame di Parigi, il Grand Prize Virtuoso di Londra, il Weill Hall/Carnegie Hall di New York, l’Anton Rubinstein di Dusseldorf, il Premio del pubblico Hans von Bulow International Piano di Meiningen, in Germania. Per gli Amici della musica di Cefalù Carmen Sottile proporrà un programma che, mettendo in luce le sue già riconosciute capacità virtuosistiche e di interprete, oltre a Mozart, Ravel e Buogo, si soffermerà soprattutto su pagine celeberrime di Chopin (come la Polacca in sol diesis minore e lo Studio op. 25 n. 11) e di Liszt (fra cui lo Studio da concerto n.3 “Un sospiro" e il Grande Studio da Paganini n. 3 “la Campanella”).