Officina Di Dio, si ricomincia gli Acquario Palude insieme al batterista di Ligabue

Il batterista di Ligabue per inaugurare una nuova stagione in musica. Tornano i grandi concerti con gli AcquarioPalude e il loro tributo al cantante di Correggio, il 27 settembre alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

Al loro fianco, Robby “Sanchez” Pellati, batterista del Liga. Continua così la collaborazione degli Acquariopalude con i veri musicisti che hanno lavorato con Ligabue. La band, che ha recentemente cambiato il suo frontman, suonerà i più famosi brani del rocker e qualche chicca per gli appassionati, attraversandone la storia musicale.