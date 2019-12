Confraternita di Maria Santissima del Bell'Amore, doppio concerto di Natale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Confraternita di Maria SS. del Bell’Amore, guidata dal superiore Giuseppe Lo Giudice, organizza il tanto atteso e tradizionale concerto di Natale… “Il cantare è proprio di chi ama”. Nel 2020 saranno ben due gli appuntamenti previsti a Palermo.

Domenica 5 gennaio alle ore 19,45 presso la parrocchia Santuario Sant’Antonio di Padova sito in via corso Tukory 2 e lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la chiesa di Maria SS. del Bell’Amore sita in via Belmonte Chiavelli 261.

L’ingresso sarà gratuito. Il Concerto prevede brani di musiche tradizionali natalizie e di repertorio classico, eseguiti dalla corale liturgica e dall’orchestra filarmonica di Maria SS. del Bell’Amore diretta dal maestro Giovanni Ferraro, mezzosoprano-pianoforte: Rita Bua, soprano: Sara Semilia, tenore: Carlo Morgante, voci bianche: Antonio Morgante e Tiziano Zavardino. Vi aspettiamo, per testimoniare attraverso il canto il vangelo!

