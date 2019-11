"Edison, l'uomo che illuminò il mondo": il film al Daedalum in Sant'Aniano

Sabato 16 Novembre ore 18 al Cineclub D'autore: "Edison, l'uomo che illuminò il mondo". Regia di Alfonso Gomez-Rejon. Un film con Benedict Cumberbatch, Michael Shannon (II), Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Tom Holland. Cast completo Titolo originale: The Current War. Genere Biografico, Drammatico, Storico - USA, 2017, durata 105 minuti.

1880. Thomas Edison, rivoluzionario inventore della lampadina, è sul punto di illuminare Manhattan e di sconvolgere per sempre le abitudini di vita degli americani. L'imprenditore George Westinghouse, a sua volta studioso e inventore, è pronto ad incontrarlo e a proporgli di entrare in società. Ma Edison non ha tempo per nessuno, né per i suoi figli né per Westinghouse né per quell'immigrato serbo, di nome Nikola Tesla, che continua a blaterare che la corrente alternata sarebbe una scelta di gran lunga più efficace ed economica. L'incontro tra il giovane Tesla e l'appassionato Westinghouse riscriverà i piani di Edison e la storia della distribuzione dell'elettricità nel mondo.