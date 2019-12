Cenone di Capodanno a Villa Ermes

A Villa Ermes si saluta il 2019 all'insegna del gusto. Appuntamento per il cenone di Capodanno a partire dalle 20.

Menù



Antipasti

Praline di gamberetti e sfilaccetti d'astice affumicate agli aghi di pino con salsa di cachi

Terrina cotta e cruda con semi di quinoa concassè di salmone marinato e crema di robiola alle noci

Bufalina bianca e nera con bresaola di tonno marinato carpaccio di asparagi e croccante di tumminia arraganato



Primo

Ravioli in bisquè di scampi e tartara di gambero rosso con pak choi scottati al pepe di Cayenna



Secondo Composto

Coda di rospo su crema di patate montate al burro affumicato broccoletti vViola e pomodorini secchi all’olio di tartufo e basilico



Dessert

Dolce gourmet

Lenticchie con cotechino



Beverage

Acqua, vino bianco e rosso

Spumante

Caffè o amaro



Organizzazione

La serata inizierà alle ore 20:00 con gran cenone e sottofondo musicale, alle 23:30 ci si preparerà per salutare il vecchio anno e alle 00:00 Grande Brindisi per inaugurare il nuovo, la serata proseguirà con musica e balli animati. Per i bimbi è riservata l’opzione della cena servita al Tavolo o un capriccioso buffet in sede separata a loro dedicata, in entrambi i casi gli è dedicato un esclusivo intrattenimento con tombolata e premi, prima del cauntdown si uniranno ai propri genitori per continuare con il Brindisi e la serata danzante.



Adulti Cenone e serata danzante € 90,00 / pax

Bimbi servizio a Buffet 30,00 / pax

Bimbi servizio al Tavolo € 50,00 / pax



Adesione su prenotazione con acconto dalle 11:30 alle 13:30 o dalle 18:00 alle 20:00.

Gallery