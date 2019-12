Natale del cuoco tra beneficenza e mostre, la cena a Villa Boscogrande

Torna il Natale del Cuoco. Quest’anno, alla sua XXXVI edizione, l’evento rappresentativo dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo, si svolgerà nella splendida location di Villa Boscogrande, nel quartiere Cardillo, gentilmente messa a disposizione dallo Chef Natale Di Maria.

Un momento tradizionale e aggregativo previsto per lunedì 16 dicembre dalle ore 15,30 alle 20,30 che coglie l’occasione del rituale scambio degli auguri tra gli associati, le Aziende amiche, Autorità civili e religiose ed i rappresentanti degli istituti alberghieri per aprirsi al territorio. L’evento avrà al centro anche una raccolta fondi con finalità benefica a favore dell’Associazione Centro d’Amore Gesù - Onlus che si occupa di raccogliere e distribuire cibo, medicine e giocattoli alle famiglie e ai bambini bisognosi.

La serata si articolerà attraverso una serie di attività, fra le quali la presentazione dei componenti del Culinary Team Palermo che parteciperà alle Olimpiadi di Cucina 2020 a Stoccarda, l’esposizione di pezzi artistici del Culinary Team Decorators & Pastry, l’esposizione di piatti street food preparati dal Culinary Team Traditional Food che parteciperà ai Campionati della Cucina Italiana FIC a Rimini, la selezione provinciale del “Miglior allievo degli Istituti Alberghieri” con preparazione dei piatti da presentare al concorso regionale, ed ancora, una esposizione di stand delle Aziende Amiche / Sponsor e tanti riconoscimenti ai soci che nel corso dell’anno si sono distinti per l’attività meritoria e per la preziosa collaborazione assicurata all’Associazione oltre ai ringraziamenti nei confronti delle Aziende Amiche e Sponsor per il sostegno che assicurano al Culinary Team Palermo nelle competizioni nazionali e internazionali.

La manifestazione si concluderà con un aperitivo-buffet a cura degli chef Patron associati che prepareranno una serie di degustazioni di finger food, pasticceria salata e mignon, torta, panettone e spumante.