Cena di San Valentino a Villa Ermes

Per San Valentino Villa Ermes organizza una cena romantica a lume di candela da trascorrere in compagnia della propria metà. Il menù prevede come antipasti, Praline di Gamberetti e sfilaccetti d'Astice affumicate agli Aghi di Pino con salsa di Cachi, terrina cotta e cruda con semi di Quinoa concassè di Salmone marinato e crema di Robiola alle Noci, burratina bianca e nera con Bresaola di Tonno marinato carpaccio di Asparagi e croccante di Tumminia arraganato. Ancora Ravioli in bisqe' di Scampi tartara di Gambero Rosso con Pak Choi scottati al Pepe di Cayenna; filetti di pesce scottati su crema di Patate montate al burro affumicato, Broccoletti viola e Pomodorini secchi all'Olio di Tartufo e Basilico; Dessert le dolci note e tentazioni dello chef. Sono inclusi vino bianco rosso acqua caffè e digestivi.