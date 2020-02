Carnevale in attesa, ai Danisinni una sfilata di future mamme con il pancione

Si svolgerà martedì 25 febbraio, presso la Fattoria Sociale dei Danisinni, la manifestazione ludico-sociale intitolata "Carnevale...In Attesa", una sfilata di mamme in dolce attesa che indosseranno sulla loro pancia una mascherina di carnevale, la prima mascherina "simbolica" dei loro bambini.

La festa, organizzata dal gruppo "Casa Vera Icona" con il supporto dell'Associazione di volontariato " Il Genio Di Palermo", è inserita all'interno dell'evento Comunità Educante Evoluta Zisa Danisinni, ed è rivolta non solo a tutte le mamme, ma soprattutto a tutti i bambini, siano essi abili che con disabilità.

Sarà l'occasione per presentare ai palermitani questa nuova realtà umanitaria composta da famiglie che vogliono supportare altre famiglie che vivono o inizieranno a vivere la disabilità dei loro figli. La mission dell'Associazione "Casa Vera Icona", infatti, è proprio quella di offrire supporto, attraverso esperienze dirette e l'aiuto di volontari, a tutte quelle coppie o famiglie che vivono o che si apprestano a vivere, la disabilità.

L’idea associativa, è nata sulla traccia dell’esperienza vissuta qualche anno fa da Lidia, una donna che vive in Israele, all'interno della Comunità di Hogar Nino Dios di Betlemme, realtà che offre supporto e sostegno a mamme e bambini. Una realtà recente, una libera iniziativa di alcune famiglie, che vuole diventare opportunità per tante altre famiglie per alleggerire pesi, a volte troppo duri da sopportare, per ricevere conforto o semplicemente una parola gentile. La giornata verrà immortalata dai fotografi del gruppo Scatti & Friends.