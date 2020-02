Paradoxa Carnival, la musica live di Salvatore Bonafede alle terrazze dell'Hotel Sole

Venerdì 21 febbraio, dalle ore 21, Le Terrazze del Sole celebreranno la festa più gioiosa dell'anno con Paradoxa Carnival: un evento imperdibile con la musica di Salvatore Bonafede ensemble, le danze e le tradizioni culinarie carnevalesche.

Salvatore Bonafede, pianista e compositore. È docente di Pianoforte Jazz al Conservatorio di Palermo e autore di testi didattici editi da Volontè & Co. Ha composto circa 1000 brani e diversi lavori per orchestra e ha registrato 70 album di cui 15 a proprio nome. Sue composizioni sono state incluse nel Real Easy Book vol.3 e nel European Real Book pubblicati dalla Sher Music.

Compone per teatro (Biennale di Venezia, Stagione del Teatro Biondo) e cinema con i registi Daniele Ciprì e Franco Maresco (Gran Premio Città di Lagonegro per la migliore colonna sonora, B.A.FilmFestival Premio per la miglior colonna sonora, David di Donatello, candidatura per la Migliore Musica ai Nastri d’Argento). Viene riconosciuto quale miglior nuovo talento nell’ambito del referendum “Top Jazz” indetto annualmente dalla rivista specializzata Musica Jazz e premiato per il migliore disco dell’anno (Ortodoxa, Red Records) dal quotidiano Il Foglio e da Musica Jazz (“Premio Arrigo Polillo”).