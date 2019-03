L'arrivo "ro Nannu" dall'America, il suo matrimonio e poi il funerale: il Carnevale a Terrasini

Dal 4 al 9 marzo, a Terrasini è tempo di Carnevale. Si inizia lunedì 4 marzo alle 15.30 al Porto per l'arrivo dall'America "ro Nannu". Nannu sarà accompagnato dalla banda musicale, dalle marionette, dai gruppi in maschera e dagli artisti di strada. Alle 17 si prosegue in corteo per la celebrazione di "lu matrimonio" in piazza Falcone e Borsellino. Alle 18 il corteo giunge in piazza Duomo per la torta nuziale. Sabato 9 marzo, alle ore 21 a Torre Alba, ci sarà la veglia funebre "ro Nannu" e alle 24, infine, il funerale e la lettura del testamento "U cunsulu", seguito da una degustazione di prodotti tipici locali. La partecipazione è aperta a tutte le maschere per una giornata di allegria e spensieratezza.