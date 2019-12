Dall'aperitivo al dessert con la musica dal vivo, veglione di Capodanno a Villa Zuccarello

Una serata all'insegna del divertimento, buona musica e bella compagnia è solo parte del programma della notte di San Silvestro a Villa Zuccarello. Appuntamento martedì 31 dicembre a partire dalle 20.



Ottimi cocktail accompagnati da una squisita varietà di antipasti saranno gli ingredienti migliori per iniziare la serata nel mondo giusto. Al termine dell'aperitivo tutti a tavola. Il gran cenone di San Silvestro sarà a base di carne e pesce in un sapiente mix creato dai nostri chef per soddisfare anche il palato più esigente. Ad accompagnare queste pietanze gustose, le nostre sommelier proporranno i vini che meglio si abbinano. La bellissima voce di Giulia Militello ci delizierà fino allo scoccare della mezzanotte. Brindando al nuovo anno a Villa Zuccarello la serata prosegue con il Dj Fabio Buccellato, tanta musica divertimento ed animazione. Il miglior benvenuto a questo nuovo anno 2020. Ricco menu dall'aperitivo di benvenuto al dessert. Prezzo 110 euro a persona.

Aperitivo di Benvenuto

L’Angolo delle Ostriche e dello Champagne

L’angolo del Patanegra al coltello e il cocktail realizzato dal Bartender

Degustazione di Formaggi e il vino nei suoi colori

Al Tavolo

Antipasti

Mazzancolle su crema di zucca rossa e verdurine spontanee

Filetti di triglia in scapece e salsa karai

Primi

Perle di Riso all’astice blu e burrata pugliese

Ravioli su vellutata di piselli, vongole ed emulsione di frutti di mare

Secondo

Ricciola con carota viola e chips di patate

Dessert

Crumble al rosmarino, gelato alla vaniglia e mosto cotto

La nostra cantina

Judeka (Frabbianco)

Musita (Zibibbo)

Judeka (Grillo)

Acqua minerale, prosecco. Dulcis in fundo...cotechino, lenticchie e panettone.