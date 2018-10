Festa all'insegna di musica, balli e animazione: il veglione di Capodanno a Villa Zuccarello

Una serata all'insegna del divertimento, buona musica e bella compagnia è solo parte del programma di questa festa esclusiva a Villa Zuccarello una location che degli eventi ha saputo fare il suo punto di forza.

Ottimi cocktail accompagnati da una grande varietà di finger food e piccoli antipasti saranno gli ingredienti migliori per iniziare la serata nel mondo giusto. Al termine dell'aperitivo tutti a tavola! Il gran cenone di San Silvestro sarà a base di carne e pesce in un sapiente mix creato dai nostri Chef per soddisfare anche il palato più esigente. Ad accompagnare queste pietanze gustose, i nostri sommelier proporranno i vini che meglio sono abbinabili scelti dalle nostre cantine. Il veglione a Villa Zuccarello prosegue poi con la serata danzante per aspettare la mezzanotte e brindare tutti insieme al nuovo anno. Allo scoccare del nuovo anno, però, il divertimento continua! Musica, balli e animazione continueranno per tutta la nottata, per dare il benvenuto nel modo migliore a questo nuovo, meraviglioso anno.

Gallery