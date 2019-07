Canto e ballo, alla Naaf di piazza Sant'Anna "Fuoriclasse talent" con Garrison

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per chi ama cantare o ballare, giovedi 18 luglio - dalle ore 10,30 alle 18,30 - presso la Naaf New Academy Art & Fashion a Palermo in piazza Sant'Anna, 3 si terrà un casting per il concorso "Fuoriclasse talent".

Patron, ideatore e autore della kermesse è Ivano Traù. Nella commissione di valutazione ci sarà anche il ballerino, cantante ed insegnante Garrison Rochelle, per tanti anni coach presso la nota trasmissione "Amici" di Maria De Filippi.