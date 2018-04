Caccia al dettaglio, "All'ombra dei Borbone": il laboratorio per bambini alla casina Cinese

All'interno dell’evento realizzato e promosso dall’associazione Tacus arte, integrazione e cultura “All’ombra dei Borbone-Visita guidata alla Casina Cinese”, parallelamente alla visita, i bambini potranno divertirsi con la caccia al dettaglio dell’associazione di promozione sociale OmniaCultura: un'attività ludico - didattica, pensata ad hoc per i siti culturali e museali, all'interno della quale i piccoli partecipanti, armati di matita e taccuino realizzato a mano dall'Associazione, dovranno aguzzare la vista per trovare tutti i misteriosi dettagli nascosti all'interno della Real Casina Cinese. A condurre la caccia, la dottoressa Federica Terranova e il suo fedele compagno, sir De Caro Carella.



• 14 APRILE ORE 15:45 – RADUNO CASINA CINESE

• CONTRIBUTO CACCIA AL DETTAGLIO: € 5 soci | € 7,50 Non tesserati (comprensivo di materiale ludico - didattico)

• PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3319259681 - prenotazioni@omniacultura.it