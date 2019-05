Borghi in festa, l'appuntamento per festeggiare il compleanno del parco Fondo Badia

Quest’anno, in occasione del suo 3°anniversario dall’apertura al pubblico (12 maggio 2016), il Parco Fondo Badia si pone l’obiettivo di organizzare un evento che raccolga la bellezza della cultura storica, culinaria e folkloristica della nostra Sicilia, con una giornata di promozione turistica denominata “Festival dei Borghi”.

L’idea del progetto nasce dalla consapevolezza che il vero punto di forza della nostra isola é il suo territorio e le bellezze materiali ed immateriali che racchiude; il nostro lavoro e la nostra passione per la Sicilia ci spingono a raccontarla e mostrarla attraverso i suoi antichi sapori e tesori, che la rendono oggetto di interesse nazionale ed internazionale.

Per celebrare questo terzo anniversario del Parco Fondo Badia, l’Associazione, insieme ai Borghi partecipanti ha intenzione di realizzare un evento promozionale e aperto al pubblico in generale per mostrare le peculiaritá territoriali, gastronomiche e folkloristiche dei Comuni coinvolti. Per creare un percorso interattivo, il Parco apre le sue porte e mette a disposizione la sua area verde per ospitare le tradizioni tipiche dei Borghi partecipanti e racchiudere un pezzo della nostra Sicilia all’interno del Parco, cosí da regalarla per un giorno ai cittadini di Palermo.

L’occasione di poter racchiudere in un unico luogo i prodotti tipici dei nostri territori, i colori che ci appartengono e la storia dei vari borghi vogliamo che rappresenti un percorso immaginario tra le terre della nostra bellissima Sicilia, così da permettere anche al visitatore di approcciarsi e conoscere le nostre tradizioni. L’occasione servirá ad incentivare l’incontro sociale e il sano uso del tempo libero del pubblico, oltre ad un rilancio dell’economia turistica dei Comuni che partecipano all’iniziativa. Come Associazione di Promozione Sociale e Culturale siamo consapevoli che, la conoscenza e il ricordo del proprio territorio incentivano la curiositá per approfondire maggiormente sul nostro passato e sulle nostre origini.