Passione libri, condivisione tra appassionati di lettura: a Cinisi il primo "book crossing"

Il 16 marzo al Roshome di Cinisi è in programma il BookCrossing: un modo "diverso" per scambiare libri, un esperimento di condivisione tra persone appassionate di lettura con l'obiettivo di creare un circuito emozionale in continuo divenire.

L'idea è quella di mettere a disposizione della comunità quei libri che ognuno di noi conserva sugli scaffali di casa, quelli che abbiamo già letto, che non vogliamo più tenere o che non sappiamo più dove mettere, permettendo che viaggino in libertà, per arricchire la vita di qualcun altro. Se ne parlerà tra letture e musica, inaugurando così le crossingzone sparse per il paese.

L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutti, è curata dall'Associazione LabNovecento45, in collaborazione con AssOfficina RIgenerazione che, in nome di un approccio ecosostenibile, ha realizzato le "crossing zone". Tutti sono chiamati a contribuire attraverso libere e spontanee donazioni di libri, affinché si crei un propositivo sistema di legami e sinergie culturali per la nostra comunità.