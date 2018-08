Dal rap di Noyz Narcos al freestyle di Rancore, ancora musica sul palco del Beat-Full

Notte all’insegna del rap e dell’hip hop ai Cantieri Culturali alla Zisa. Venerdì 31 agosto dalle 21, sul palco del Beat-Full è la volta di Noyz Narcos, rapper italiano e fuoriclasse dell’hardcore, e di Rancore, vincitore di MTV Spit e professionista del freestyle. Con loro anche Claver Gold e Quentin40, anticipati dai live di Jey/Den & dj Koma, Dirt’o Malley, Spika e Felix de Almeida.

Al Cre.Zi Plus, a partire dalle 18, ci saranno il dj set di Sønn e i live di The Girls From Okinawa e Diana. In notturna invece il programma allo Spazio Franco e all’Arci Tavola Tonda, dalla mezzanotte in poi, tra il live di Honko e il dj set di Stoner. All’Haus Der Kunst, infine, sarà visitabile ‘Sieverding - Palermo’, la mostra collaterale di Manifesta 12 inaugurata già lo scorso giugno. Dalla mezzanotte in poi la mostra fotografica di Katharina Sieverding verrà sonorizzata con una performance di musica elettronica eseguita dai Fratelli Kolosimo.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Tick’s (www.ticksweb.com) e al botteghino: 14,50 euro in prevendita, 18 euro al botteghino per la giornata di venerdì 31 agosto.

Il programma

AREA GRANDI EVENTI

Dalle ore 20 alle 21: Jey/Den & dj Koma, Dirt’o Malley, Spika e Felix de Almeida live

Dalle ore 21 all’1: Noyz Narcos, leggenda del rap italiano e dell’hardcore nazionale e Rancore, professionista del freestyle e vincitore di MTV Spit live insieme ai live di Quentin40 e Claver Gold

CRE.ZI PLUS

Dalle ore 18 alle 18.40: Sønn dj set

Dalle ore 18.45 alle 19.25: The Girls From Okinawa live

Dalle ore 19.30 alle 20.20: Diana live

Dalle ore 20.20 alle 21: Sønn dj set

HAUS DER KUNST

Dalle ore 18 all’1.30: mostra di Katharina Sieverding

Dalle ore 00.30 all’1.30: Fratelli Kolosimo live

SPAZIO FRANCO/ARCI TAVOLATONDA