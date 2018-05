"Baufest spring edition", al Dog Paradise l'appuntamento dedicato alla cinofilia

Torna al Dog Paradise di Palermo il "BauFest Spring Edition": un'intera giornata dedicata alla cinofilia. Appuntamento per il 27 maggio dalle ore 10.

Un appuntamento annuale dedicato al tema della cinofilia tra dimostrazioni, sfilate e incontri di approfondimento: l’evento, in programma domenica 27 maggio, è organizzato dal centro cinofilo di Palermo Dog Paradise in viale Regione Siciliana nord ovest 8384 che si propone come punto di ritrovo per cani e proprietari in cui svolgere attività ludiche, sportive e acquatiche con un'area piscina a disposizione. Si parte alle ore 10 con la presentazione delle attività, mentre alle 11 è in programma la dimostrazione di salvataggio della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) che alle 11.30 prosegue con una dimostrazione sportiva. Alle 12 un incontro dedicato ai metodi contro la caduta del pelo a cura di BeautyPet & Spa. Pausa pranzo alle 13 con la possibilità di usufruire dell’area bar del centro Dog Paradise.

Il “BauFest” riprende alle 14 con un’iniziativa particolare, il “battesimo dell’acqua” per cani, durante il quale l’istruttore cinofilo Marcello Messina guiderà il primo approccio del cane in acqua. Dalle ore 15 il Dog Paradise metterà a disposizione dei partecipanti l’area giochi Agility per alcune prove gratuite assistite. Alle 16 chiusura della manifestazione con una simpatica iniziativa: la sfilata amatoriale a cui potranno partecipare tutti i cani con premiazione finale. Durante la giornata, dalle 10 alle 13, è prevista la consulenza gratuita da trenta minuti dell’istruttore cinofilo Marcello Messina (sei posti su prenotazione). Contestualmente, dalle 10 alle 12, Marco Giambrone di BeautyPet & Spa effettuerà quattro toelettature base con eventuale stripping (quattro posti su prenotazione). “BauFest Spring Edition” è anche beneficienza: parte del ricavato della giornata sarà devoluto dall’associazione Sos Primo Soccorso Cani e Gatti Palermo seguita da Francesca Cognato.

Gallery