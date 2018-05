I balli del Gattopardo rivivono a Palazzo Pottino, amarcord a Petralia Soprana

I Palazzi dei marchesi Pottino si animano. A Petralia Soprana si potranno rivivere le magiche atmosfere nobiliari di fine Ottocento che furono del Gattopardo. Attraverso un itinerario animato che si svolgerà tra i due palazzi Pottino dirimpettai, che raccontano anche la storia nobiliare di Petralia Soprana, sarà possibile immergersi in quella storia mirabilmente raccontata da Giuseppe Tomasi di Lampedusa e rappresentata nell’omonimo film diretto da Luchino Visconti.

Storia, cultura, cucina, musica e tradizione è il mix che verrà proposto sabato 26 maggio, dal pomeriggio e fino a sera, con “I balli del Gattopardo a casa del marchese Pottino di Eschifaldo”. L’evento, patrocinato dal comune di Petralia Soprana, è organizzato dall’Associazione Itinerari del Mediterraneo in collaborazione con la locale Pro Loco e l’Accademia internazionale di danza storia Harmonia Suave. Partner d’eccezione l’Associazione Siciliando Style.

L’itinerario animato prenderà il via dal cortile del Palazzo Pottino, oggi in uso al Comune, con la presentazione e la narrazione della storia e del romanzo “Il Gattopardo” che sarà curata dalla poetessa Daniela Li Puma. Quasi di fronte si aprirà la porta dell’altro palazzo Pottino, quello di Eschifaldo, dove è prevista la visita guidata nei saloni con la narrazione di aneddoti e i balli in abiti d’epoca sempre ispirati al Gattopardo.

Dalle ore 17 alle 22 di sabato 26 maggio sarà possibile partecipare, previa prenotazione, all’evento che prevede un itinerario della durata di 45 minuti con una pausa dalle ore 20 alle 21 per dare modo a chi volesse cenare (non compreso nel ticket) di gustare le pietanze dedicate ai personaggi del romanzo “Il Gattopardo” che saranno preparate dai locali che aderiscono alla manifestazione. Orari Itinerario: ore 17:00-17:45; 17:45 -18:30; 18:30-19:45; 19:45-20:30; 21:00-21:45; 21:45-22:30.